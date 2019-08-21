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19:17 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — РИА Новости. Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.

Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями, мы этого не скрываем.
Владимир Путин
президент России
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«Люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. А то, что мы вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот факт, что испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими», — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос об инциденте под Севердвинском.

«Мы обязаны думать о своей собственной безопасности», — добавил он.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.

«Что касается обмена информацией, то наши соответствующие службы работают. По имеющимся у меня докладам, все находится в норме. Но там и соседние государства не фиксируют никакого повышения фона. Это для всех очевидно. Это же объективные данные. Все это улавливается, если что-то происходит, на многие километры», — уточнил Путин.

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18:58 (мск)© Ньюстюб
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