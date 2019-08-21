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21:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В войсковой разведке добывали деньги вместо данных

Три контрактника получили условные сроки за вымогательства у сослуживцев в Крыму.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Крымский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело трех военнослужащих, которые в течение двух недель избивали сослуживцев по разведывательному батальону, вымогая у них деньги. Не выдержав издевательств и угроз, те звонили своим матерям и женам, чтобы те срочно выслали требуемые суммы. Вынося преступникам условный приговор, суд учел, что один из них георгиевский кавалер, другой участвовал в выполнении специальных задач в феврале—марте 2014 года и награжден медалью «За возвращение Крыма», а третий воспитывался без отца.

Уголовное дело в отношении военнослужащих разведбата 126-й отдельной Горловской Краснознаменной ордена Суворова бригады береговой обороны Мартэна Курбанова, Шамиля Наврузова и Шамиля Магомедова (все трое — уроженцы Дагестана), обвиняемых военным следствием в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия и угрозой его применения (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), а также в нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими (ч. 1 ст. 335 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ), рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд.

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Из материалов дела следует, что в декабре 2018 года между Курбановым, Наврузовым, Магомедовым и их сослуживцем возник спор, в ходе которого последний утверждал, что сумеет покинуть часть раньше запланированного отпуска. Несмотря на то что разведчик спорить на 20 тыс. руб. в итоге передумал, у подсудимых «внезапно возник умысел на вымогательство» у него этой суммы денег. Кавказцы вывели сослуживца из спального помещения роты в находящийся в коридоре спортивный уголок, где Курбанов нанес ему один удар рукой по лицу, с помощью подсечки повалил его на пол и, удерживая пострадавшего в таком положении, нанес ему не менее пяти ударов рукой по лицу. Наврузов и Магомедов находились рядом и наблюдали за происходящим.

Затем Курбанов потребовал, чтобы пострадавший передал ему 20 тыс. руб. до 20 декабря, угрожая, что в противном случае он снова будет избит. Магомедов поддержал эти требования, а Наврузов просто стоял рядом с ними.

Пострадавший передал деньги в установленный срок: 10 тыс. руб. он взял в долг у сослуживца, а вторую часть суммы получил от своей матери. До указанной даты Магомедов и Наврузов напоминали ему о необходимости передачи денег.

Избиение и вымогательство происходило в помещениях разведывательного батальона в присутствии других военнослужащих.

Так, например, один из них заявил, что видел, как Курбанов избивал потерпевшего «в присутствии военнослужащих кавказской национальности». Свидетельские показания, подтверждающие вину подсудимых, дали и другие их сослуживцы.

Еще 50 тыс. руб. Курбанов вымогал у сослуживца, ушедшего в самоволку. В ночь на 20 декабря 2018 года он вместе с другими разведчиками по приказу командира части разыскал уклониста от службы в Севастополе и на личном автомобиле одного из военных доставил его в батальон. У КПП между ним и пострадавшим произошла словестная перепалка, и тот начал убегать. Курбанов догнал его, после чего, «желая проучить», повалил на землю, а затем нанес ему не менее четырех ударов рукой по лицу и один удар локтем в область груди. Вечером 20 декабря 2018 года Курбанов нанес потерпевшему пощечину, не менее десяти ударов кулаками по голове, а также один удар кулаком в область ребер.

После избиения он сообщил сослуживцу о якобы возникшей необходимости компенсировать затраты на топливо и ремонт автомобиля в связи с поездкой за «уклонистом от службы» в Севастополь.

К предъявлению требования о передаче денег присоединились Наврузов и Магомедов. После этого Курбанов вновь несколько раз ударил разведчика и «высказался при присутствующих в помещении сослуживцах о возможности сделать потерпевшему обрезание».

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Позже Курбанов, Наврузов и Магомедов, оставшись в спальном помещении наедине с потерпевшим, под угрозой дальнейшего применения насилия потребовали у него 50 тыс. руб. Последний, опасаясь угроз, согласился, однако деньги вымогателям не передал, а обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В судебном заседании Мартэн Курбанов признал свою вину в вымогательствах, а Шамиль Наврузов — в насильственных действиях в отношении начальника (он был в подчинении у второго потерпевшего, а Курбанов не был). Вину в остальных преступлениях они отрицали. Крымский гарнизонный военный суд признал всех троих виновными в двух эпизодах вымогательства, совершенного группой лиц с применением насилия и угрозой его применения. При этом было доказано отсутствие предварительного сговора. Кроме того, Курбанов был признан виновным в нарушении уставных отношений, а Наврузов — в насильственных действиях в отношении начальника.

В итоге Мартэн Курбанов был приговорен к двум годам, а Шамиль Наврузов и Шамиль Магомедов к полутора годам условно с испытательным сроком.
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При вынесении приговора суд принял во внимание, что Мартэн Курбанов принимал участие в выполнении специальных задач в феврале—марте 2014 года и награжден медалью «За возвращение Крыма».

Также он служил на военных кораблях и был признан «ограниченно годным к военной службе» в связи с заболеваниями, полученными на флоте. Шамиль Магомедов, в свою очередь, участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, а также «выполнял задачи по установлению мира в зоне грузино-осетинского вооруженного конфликта» в августе 2008 года и является ветераном боевых действий. На войне разведчик Магомедов получил огнестрельное ранение, а за проявленные отвагу и мужество был награжден Георгиевским крестом IV степени и благодарностью от Верховного главнокомандующего вооруженных сил РФ.

Адвокат Мартэна Курбанова Юрий Лягин сообщил «Ъ», что приговор еще не вступил в силу, так как был обжалован одним из защитников.

Вадим Никифоров, Симферополь

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