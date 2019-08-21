20:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Полковник ФСБ оказался преступно богат
Прокуроры хотят конфисковать у Кирилла Черкалина имущество, оцениваемое в 6,3 млрд рублей.
Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома. Даже в своем Mercedes он без опаски хранил $200 тыс.
Иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним.
При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их.
На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля.
В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн руб., $72 млн и €8 млн.
При этом в рабочем кабинете полковника в доме № 12/1 на улице Лубянка было обнаружено и изъято 126 050 руб. и 1,5 тыс. швейцарских франков. Зато буквально под его окном стоял тюнингованный
Полковник Черкалин, напомним, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно об одном коррупционном эпизоде, в ходе которого офицер получил $850 тыс. Кроме того, ему вместе с бывшим заместителем начальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, его
Например, у другого полковника спецслужбы, Дмитрия Сенина, сбежавшего в Грузию, прокуроры отсудили активы, оцениваемые всего в 380 млн руб. Рекордсменом же среди силовиков
Николай Сергеев