09:59 (мск), источник: Коммерсантъ
После катастрофы Ан-24 в Бурятии экипаж самолета представили к госнаградам
Экипаж потерпевшего крушение в Нижнеангарске 27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара» представлен к государственным наградам.
Как рассказали «РИА Новости» в правительстве республики Бурятия, сейчас наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе.
«Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова», — сообщила собеседница агентства.
Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадало 22 человека, семи из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа. Межгосударственный авиационный комитет делал вывод, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой.