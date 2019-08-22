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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

После катастрофы Ан-24 в Бурятии экипаж самолета представили к госнаградам

Экипаж потерпевшего крушение в Нижнеангарске 27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара» представлен к государственным наградам.

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Как рассказали «РИА Новости» в правительстве республики Бурятия, сейчас наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе.

«Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова», — сообщила собеседница агентства.

Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадало 22 человека, семи из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа. Межгосударственный авиационный комитет делал вывод, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой.

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