После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Оба дела возбуждены по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Контролировать их расследование будет руководство главка регионального МВД.
По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики и сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями. Телесные повреждения потерпевшие получили «в ходе конфликта с местными жителями». Полицейские выяснили, что за несколько дней до массовой драки произошла «ссора на бытовой почве».
Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Источник агентства уточнил, что задержанный — цыганской национальности.
В селе в настоящее время дежурят полицейские.
Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что конфликт произошел из-за того, что цыган приставал к девушке. За нее заступился односельчанин, однако был избит. После этого местные жители пришли к дому цыгана. Здесь произошла уже массовая драка с участием около 20 человек.
Ранее сообщалось, что после массовой драки с участием цыган двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями, нападавший был задержан, а в село Подгорное ввели ОМОН.
Источник в правоохранительных службах уточнял, что многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них ранее судимые.
В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.
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