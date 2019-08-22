Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как русская дача стала стилем жизниЭто слово невозможно перевести на другие языки, дача — она и есть dacha
Фоторепортажи
16А321 жестко сел в Жуковском
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
12:54 (мск), источник: Интерфакс

После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — В Кемеровской области полиция возбудила два уголовных дела в отношении цыгана из села Подгорное, который во время конфликта ранил двух мужчин. Об этом сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Оба дела возбуждены по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Контролировать их расследование будет руководство главка регионального МВД.

По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики и сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями. Телесные повреждения потерпевшие получили «в ходе конфликта с местными жителями». Полицейские выяснили, что за несколько дней до массовой драки произошла «ссора на бытовой почве».

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Источник агентства уточнил, что задержанный — цыганской национальности.

В селе в настоящее время дежурят полицейские.

Новость
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что конфликт произошел из-за того, что цыган приставал к девушке. За нее заступился односельчанин, однако был избит. После этого местные жители пришли к дому цыгана. Здесь произошла уже массовая драка с участием около 20 человек.

Ранее сообщалось, что после массовой драки с участием цыган двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями, нападавший был задержан, а в село Подгорное ввели ОМОН.

Источник в правоохранительных службах уточнял, что многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них ранее судимые.

В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.

Медведев поручил проработать вопрос о 4-дневной рабочей неделе
После катастрофы Ан-24 экипаж самолета представили к госнаградам
Иран продемонстрировал конкурента С-300
Исследователи оценили количество «свободных денег» у россиян
В США поймали рыбу с двумя ртами (фото)
В России обнаружили «Мальдивы» среди хвойных лесов (фото)
Как выглядят самые высокооплачиваемые актеры мира (фото)
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Lada против иномарок? Кроссовер XRAY Cross получил автомат! На XRAY Cross начали устанавливать вариатор Jatco. Мы протестировали такую машину
Кино
Королёва с сыном, Асмус, Куркова на премьере «Эбигейл» Картину первым зрителям представили Артем Ткаченко и Марта Тимофеева
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
39-летняя Семенович готовится стать матерью Певица хочет, чтобы у нее было двое детей
Леди
Почему я не смогла встречаться с итальянцами Художница Кейт Иллюстрейт (@kateillustrate) два года жила и училась в Италии. Местных красавцев она тоже успела познать за это время.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь