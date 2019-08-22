Горящие «легкие планеты»: чем грозят человечеству лесные пожары в Амазонии

Обычно лесные пожары происходят в условиях засухи, но в Амазонии с дождями все было в порядке, поэтому, по мнению экспертов, речь, прежде всего, идет об антропогенном воздействии. Сейчас дым от пожаров в штате Рондония и соседней Боливии добрался до мегаполиса Сан-Паулу в двух тысячах километрах к востоку, из-за чего посреди дня город погрузился в сумерки.
Координатор бразильского Greenpeace Марсиу Астрини считает, что уничтожение лесов и пожары стали следствием политики, которую проводит Болсонару.
В ответ бразильский президент заявил, что поджоги могут устраивать некоммерческие организации, которым выгодно выставить его в негативном свете. При этом Болсонару не привел никаких доказательств такой версии. Слова президента вызвали возмущение у представителей Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы и других экологических и природоохранных организаций.
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Болсонару известен своими скептическими взглядами на изменение климата, похожих точек зрения придерживаются и его подчиненные. Например, министр иностранных дел Эрнесту Араужу считает глобальное потепление частью «марксистского заговора». Министра сельского хозяйства Терезу Кристину защитники окружающей среды прозвали «музой яда» за то, что она поддерживает использование пестицидов. А нынешнего министра по вопросам окружающей среды Рикарду Сальиша в 2017 году обвиняли в лоббировании интересов бизнеса в ущерб природе.
Дым от лесных пожаров виден из космоса | Источник: AP 2019
Во время предвыборной кампании Болсонару обещал сделать леса Амазонии более доступными для бизнеса: в частности, речь шла о сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Он сдержал обещание, и после его прихода к власти темпы сведения лесов в Бразилии ускорились. Теперь на месте джунглей выращивают соевые бобы или разводят скот.
Нынешние лесные пожары стали самыми масштабными с 2016 года.
Тогда с января по август зарегистрировали больше 66,5 тысяч очагов возгорания. В то же время, по последним данным, август 2019 года пока не стал рекордным. За всю историю наблюдений в среднем за август в Бразилии регистрируют около 46,5 тысяч возгораний, а сейчас их зафиксировали около 36 тысяч. В августе 2018 года их было примерно 23 тысячи. Рекорд же принадлежит августу 2007 года — 91 тысяча пожаров.
Нынешние лесные пожары в Бразилии привлекли внимание общественности: в твиттере набирает популярность хэштег #savebrazil («Спасите Бразилию»).
Леса Амазонии горят уже более 17 дней.
Обеспокоенность судьбой амазонских лесов высказала, в частности, уроженка Бразилии супермодель Адриана Лима. Она выложила в инстаграм скриншот одного из комментариев, в котором говорится, что мировые СМИ игнорируют ситуацию в Бразилии.
К Лиме присоединилась певица Ариана Гранде, которая выложила в своих сторис несколько фотографий пожаров в Бразилии. Ее сообщения репостнула актриса Ноа Сайрус. Сторис с фотографиями бразильских лесных пожаров сделала и Деми Ловато.
Актриса Наталья Рейес (она сыграет роль в новом «Терминаторе») родом из Колумбии, которая граничит с Бразилией. Она призвала своих подписчиков в инстаграме «перестать молиться» за Бразилию и начать бороться с изменением климата.
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Дождевые леса Амазонии называют «легкими планеты», они производят около 20% кислорода в воздухе. Этот экорегион выделяется своим уникальным биоразнообразием: там насчитывается больше 40 тысяч видов растений, три тысячи видов рыб, около двух тысяч видов животных и птиц, а также два с половиной миллиона видов насекомых. Кроме того, в амазонских лесах живут индейцы, среди которых встречаются и племена, незнакомые с современной цивилизацией.
Площадь дождевых лесов Амазонии составляет 5,5 млн квадратных километров. Они находятся на территории девяти стран, и 60% приходится на Бразилию.
В 2018 году ученые подсчитали, что лес уже потерял около 17% от своей первоначальной площади. До точки невозврата, когда лес начнет превращаться в саванну, осталось еще 3−8%.