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22 августа, источник: Rambler.ru

Чиновник приписал себе 34 года ради пенсии

В Дагестане заместитель главы села завысил свой возраст на 34 года с целью получения трудовой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Источник: AP 2019

«Установлено, что местный житель 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> подложный паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в прокуратуре.

Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где, в частности, было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе.

Сообщается, что с марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тысяч рублей.

В отношении замглавы села Кулецма возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС.

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