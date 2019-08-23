23 августа, источник: Газета Коммерсантъ
В VIP-салонах дали козла
Расследование махинаций в специальном летном отряде «Россия» завершилось освобождением.
Как стало известно «Ъ», вчера
Вчера следователь по особо важным делам при председателе СКР
Таким образом, следствие пришло к выводу, что бывший
Учитывая, что господин Герасимов впервые привлекается к уголовной ответственности, а за безупречную службу в военной авиации, погранвойсках и ФСО (на военной и государственной службе он, кстати, находился 24 года) отмечен многочисленными наградами, следователь вынес постановление об освобождении обвиняемого из СИЗО «Лефортово» под подписки о надлежащем поведении и невыезде из Москвы.
Предполагается, что вместе с подельниками господин Герасимов с понедельника приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором около 100 томов. Господа Романюк и Давыдов будут читать материалы, находясь в СИЗО. Их защита на протяжении всего расследования требовала освобождения обвиняемых, указывая, что инкриминируемое преступление относится к неарестной предпринимательской деятельности. Отдельно отмечалось, что на иждивении господина Романюка находятся восемь детей, в том числе двое приемных.
Это дело генерал Степанов возбудил по материалам ФСБ и прокуратуры, с которыми, как считается, компроматом поделился один из бывших поставщиков СЛО «Россия», 9 октября прошлого года.
В свою очередь, Сергей Герасимов, по первоначальной версии следствия, «обеспечил» победу в объявленном ОАК конкурсе субподрядчику — компании «Вемина Авиапрестиж», которой было заплачено 253 млн руб., а потом, осуществляя со стороны ОАК контроль за ее работами, не заметил махинации с использованными компанией материалами.
«Вемина» считалась ведущей в стране компанией в дизайне
В свою очередь, экспертизы, назначенные следствием, в том числе биологическая, установили, что для отделки салонов «яков» использовались более дешевые, чем предусмотрено в контрактах, материалы. Например, среди них, как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, оказалась козлиная кожа, которая вообще не используется для обшивки сидений, так как не обладает необходимой износостойкостью.
Таким образом, первоначальный ущерб с 70 млн руб. к окончанию следственных действий вырос почти до 200 млн руб. Иск на данную сумму СЛО «Россия» заявил к обвиняемым, рассчитывая взыскать с них ущерб по результатам судебного следствия.
При этом следует отметить, что никто из трех фигурантов скандального расследования свою вину не признает, рассчитывая доказать это в суде. Адвокаты обвиняемых от комментариев вчера воздержались. Известно, что они предоставляли следствию и надзирающей за ним Генпрокуратуре выводы независимых экспертов, которые махинаций с материалами вообще не подтвердили.
Юрий Сенаторов, Николай Сергеев