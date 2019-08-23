21:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
В селе Курсавка Ставропольского края роженица скончалась на операционном столе больницы. Об этом сообщает портал «Кавказ пост».
По информации издания, причиной смерти 24-летней женщины стала большая кровопотеря при операции кесарева сечения, предположительно она потеряла около полутора литров крови.
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Отмечается, что перед этим медики зафиксировали у роженицы ухудшение состояния.
В июле стало известно, что беременная жительница Уфы пожаловалась, что в клинике Башкирского государственного медицинского университета, куда она легла на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Руководство заведения объяснило это тем, что в роддоме не хватает мест в палатах.
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