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23 августа, источник: РИА Новости

В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России

АНКАРА, 23 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Сотрудники отеля в турецком Бодруме, в бассейне которого произошел несчастный случай с 12-летней россиянкой, были задержаны и находятся сейчас под подпиской о невыезде, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Источник: РИА Новости

«В ответ на соответствующий запрос нашего генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле “Санхилл” направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — сказала собеседница агентства.

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Во вторник генконсульство России в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Дипломаты сообщали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было решено перевезти ребенка в государственную клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.

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