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05:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Угрозыск надавил на спецназ авторитетом

Массовые разборки в МВД Калмыкии закончились увольнениями и уголовным делом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», суд отказался восстановить на службе полицейских, участвовавших в массовых драках в марте этого года в Элисте. Конфликт между офицерами угрозыска и спецподразделения «Гром» начался в развлекательном комплексе «Уралан». На следующий день сыщиков поддержали криминальные авторитеты во главе с местным бизнесменом Арслангом Тюлюмджиевым по прозвищу Тюля, использовавшие против спецназа арматуру. Теперь бывший начальник угрозыска Элисты Санал Балджиров и Тюля обвиняются в покушении на убийства своих побитых противников.

С исками о восстановлении на службе в Элистинский горсуд обратились трое из четверых уволенных сотрудников полиции: майор угрозыска УМВД России по Элисте Очир Горяев, а также два офицера спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Калмыкии майор Анатолий Хамдохов и капитан Басанг Горяев. Начальник элистинского угрозыска подполковник Санал Балджиров свое увольнение обжаловать не успел, поскольку стал фигурантом уголовного дела.

Массовая драка с участием пьяных силовиков произошла на дне рождения одного из них в ночь на 24 марта в элистинском развлекательном комплексе «Уралан». В общей сложности на мероприятие в банкетный зал было приглашено 26 человек. По словам сотрудников заведения, после того, как гости употребили изрядное количество спиртного, между бойцами «Грома» Анатолием Хамдоховым и Басангом Горяевым с одной стороны и сотрудниками угрозыска Саналом Балджировым и Очиром Горяевым с другой завязалась словесная перепалка. Дальнейшие отношения посетители отправились выяснять уже на улицу.

Кстати, изначально в СМИ помимо полицейских упоминались и сотрудники местного управления Следственного комитета России (СКР), которые якобы также присутствовали на дне рождения и участвовали в конфликте. Однако по результатам служебной проверки их в списках дебоширов не оказалось. Отметим, что сама проверка, которую проводила служба собственной безопасности МВД по Калмыкии, находилась на особом контроле у руководства полиции России. По ее результатам уже 27 марта «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», и были уволены четверо полицейских.

В суде трое из них пытались доказать, что ни в какой драке они не участвовали, а сама проверка была проведена формально.

«Указание в приказе об увольнении о том, что я являлся источником чрезвычайного происшествия, получившего огласку за пределами республики, которое имело негативный общественный резонанс в средствах массовой информации — сети Интернет, не соответствует действительности, так как ни в одной новостной ленте я не упомянут, а в СМИ говорилось о бойцах СОБРа, сотрудником которого я не являюсь», — изложил свою позицию капитан Горяев из «Грома».

Его коллега майор Хамдохов заявил, что его опознали как «мужчину с лысиной». Людей с такими приметами, по его словам, в тот вечер в развлекательном центре было много, но свидетелям якобы показали только его фотографию. «Из этого я сделал вывод, что комиссия проводила служебное расследование предвзято и опрашивала свидетелей выборочно, преследуя цель уволить меня с работы», — заявил офицер «Грома».

Примерно такие же доводы изложил в своем исковом заявлении и сотрудник угрозыска Очир Горяев (кстати, все зачинщики драки якобы выходцы из одного села и поссорились на бытовой почве). Впрочем, все доводы истцов суд расценил как попытку «избежать ответственности за допущенное нарушение служебной дисциплины». Необоснованность их претензий, как следует из вынесенного решения, подтверждается как показаниями свидетелей, в частности наряда полиции, прибывшего по вызову на место происшествия, так и записями камер видеонаблюдения. Например, на Басанга Горяева как на «самого буйного гражданина», участвовавшего в конфликте, указал участковый уполномоченный. Из показаний другого свидетеля следовало, что Басанг Горяев «наносил удары полному мужчине». Этот факт оказался запечатлен и камерой видеонаблюдения развлекательного комплекса «Уралан». В ее объектив попал и майор Хамдохов, давший пощечину Очиру Горяеву, а также «толкавший и хватавший его за одежду».

В итоге всем уволенным полицейским в удовлетворении иска было отказано. Впрочем, совершенно очевидно, что банальным увольнением из органов эта история для некоторых участников пьяной драки может и не закончиться. Из показаний свидетелей и очевидцев событий следует, что конфликт в «Уралане» удалось погасить лишь благодаря 33-летнему местному авторитетному бизнесмену Арслангу Тюлюмджиеву по прозвищу Тюля. Его на место драки якобы вызвал подполковник Балджиров, сообщивший Тюле, что «в отношении него была применена физическая сила всеми присутствующими лицами». Бизнесмен предложил враждующим сторонам выяснить отношения на следующий день на трезвую голову.

В итоге в лучших бандитских традициях сыщики «забили стрелку» спецназу на парковочной площадке ресторана BlackBerry на окраине Элисты. В районе 10 утра туда съехался десяток иномарок.

В общей сложности на «стрелке» оказалось порядка 40 стражей порядка, вооруженных арматурой и травматическими пистолетами.

Пару часов разговор шел в помещении кафе, но взаимопонимания стороны так и не нашли. В итоге полицейские выскочили на улицу, где и начали мутузить друг друга. Как следует из материалов дела, «примерно в 12 часов 15 минут Санал Балджиров и Арсланг Тюлюмджиев с целью убийства из личных неприязненных отношений нанесли совместно с не установленными следствием лицами множественные удары в область жизненно важных органов Басангу Горяеву и Анатолию Хамдохову с использованием тяжелых металлических предметов».

По итогам разборки несколько человек обратились за помощью к медикам, правда под вымышленными фамилиями.

25 марта 2019 года следственное управление СКР по Республике Калмыкия возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 3 апреля 2019 года по ходатайству СКР под стражу был отправлен подполковник Балджиров. Впрочем, в СИЗО он пробыл недолго. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия признала постановление горсуда об аресте Санала Балджирова незаконным и необоснованным. «Оставление судом первой инстанции без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению является существенным нарушением уголовно-процессуального закона», — говорится в решении вышестоящей инстанции. 10 апреля офицер оказался на свободе.

Его предполагаемый подельник Тюля к тому времени уже находился под следствием за вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ). 4 апреля МВД Калмыкии объявило его в федеральный розыск уже по делу о покушении на убийство двух и более лиц. Тем не менее, когда Тюлю задержали, он был помещен судом под домашний арест. В МВД и СКР Калмыкии комментировать ситуацию не стали.

Олег Рубникович

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