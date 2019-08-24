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09:24 (мск), источник: РИА Новости

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Источник: NASA

Корабль подошел к станции на 99, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.

По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».

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«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения “Курс-НА” на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции», — сказал собеседник агентства.

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Присутствовавшие при стыковке члены госкомиссии по полету «Союза МС-14» начали заседание в зале переговоров ЦУПа, передает корреспондент РИА Новости. Среди них — гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николая Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Сергей Коблов. Руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ЦУПе не было, но позже он проведет заседание госкомиссии, на котором будет обсуждаться ситуация со стыковкой.

Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли к журналистам не подошел.

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Позже стало известно, что «Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену.

Безопасности экипажа станции ситуация с кораблем не угрожает, заявили в «Роскосмосе».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».

Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борт — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.

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