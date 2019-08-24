«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС

Корабль подошел к станции на 99, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.
По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».
«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения “Курс-НА” на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции», — сказал собеседник агентства.
Присутствовавшие при стыковке члены госкомиссии по полету «Союза МС-14» начали заседание в зале переговоров ЦУПа, передает корреспондент РИА Новости. Среди них — гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николая Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Сергей Коблов. Руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ЦУПе не было, но позже он проведет заседание госкомиссии, на котором будет обсуждаться ситуация со стыковкой.
Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли к журналистам не подошел.
Позже стало известно, что «Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену.
Безопасности экипажа станции ситуация с кораблем не угрожает, заявили в «Роскосмосе».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».
Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борт — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.