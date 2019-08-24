Президент Бразилии приказал отправить армию на борьбу с лесными пожарами в Амазонии

Как отмечает Би-би-си, такое решение Болсонару принял под давлением европейских партнеров. Франция и Ирландия пригрозили отказаться от торгового договора с южноамериканскими странами, если Бразилия не направит силы на борьбу с пожарами.
О санкциях предупреждали и власти Финляндии.
Президент США Дональд Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами.
23 августа бразильский президент заявил, что не считает лесные пожары поводом для международных экономических санкций. Он говорил, что поджоги могут устраивать некоммерческие организации, которым выгодно выставить его в негативном свете..
По данным Национального института космических исследований Бразилии, в 2019 году в стране зафиксировали больше 76 тысяч очагов возгорания. Это на 85% превысило показатель прошлого года. С начала года по август в Бразилии сгорело больше 1,8 миллиона гектаров леса.
Леса Амазонии занимают 5,5 миллионов квадратных километров. Из этой территории на Бразилию приходится почти 60%. Эти леса называют «легкими планеты», поскольку он вырабатывают почти 20% кислорода в атмосфере.