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16:53 (мск), источник: RTVi

Президент Бразилии приказал отправить армию на борьбу с лесными пожарами в Амазонии

В течение месяца, с 24 августа по 24 сентября, военные будут тушить пожары в заповедниках, на индейских территориях и в приграничных зонах. Сколько солдат отправят на борьбу с огнем, пока неизвестно.

Источник: AP 2019

Как отмечает Би-би-си, такое решение Болсонару принял под давлением европейских партнеров. Франция и Ирландия пригрозили отказаться от торгового договора с южноамериканскими странами, если Бразилия не направит силы на борьбу с пожарами.

О санкциях предупреждали и власти Финляндии.

Другие европейские лидеры, а также ООН назвали ситуацию международным кризисом.

Президент США Дональд Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами.

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23 августа бразильский президент заявил, что не считает лесные пожары поводом для международных экономических санкций. Он говорил, что поджоги могут устраивать некоммерческие организации, которым выгодно выставить его в негативном свете..

По данным Национального института космических исследований Бразилии, в 2019 году в стране зафиксировали больше 76 тысяч очагов возгорания. Это на 85% превысило показатель прошлого года. С начала года по август в Бразилии сгорело больше 1,8 миллиона гектаров леса.

Леса Амазонии занимают 5,5 миллионов квадратных километров. Из этой территории на Бразилию приходится почти 60%. Эти леса называют «легкими планеты», поскольку он вырабатывают почти 20% кислорода в атмосфере.

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