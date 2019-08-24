20:46 (мск), источник: ИА REGNUM
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в
В авиакомпании уточнили, что специалистами в настоящее время уже вывозятся части воздушного судна с поля.
Как передавало ИА REGNUM, 15 августа в кукурузном поле в Подмосковье совершил вынужденную посадку самолёт А321 (рейс Москва — Симферополь) после отказа двух двигателей
Пилотам воздушного судна было присвоено звание Героев России, а члены экипажа были награждены Орденами Мужества.