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20:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании уточнили, что специалистами в настоящее время уже вывозятся части воздушного судна с поля.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа в кукурузном поле в Подмосковье совершил вынужденную посадку самолёт А321 (рейс Москва — Симферополь) после отказа двух двигателей из-за попадания в них стаи чаек. В результате ЧП никто не погиб.

Пилотам воздушного судна было присвоено звание Героев России, а члены экипажа были награждены Орденами Мужества.

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