СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

«USAA Bank предоставил моим адвокатам свидетельства того, что она заходила на мои банковские счета», — цитирует телеканал слова Уорден.
В этой связи Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США на кражу персональных данных, хотя и признала, что средства со счета не пропадали. Кроме того, ее родители обратились в НАСА, чтобы там провели проверку. В НАСА не стали комментировать эту информацию.
«НАСА не располагает заявлением по этому поводу и не комментирует вопросы личной жизни или жизни сотрудников. Энн Макклейн является действующим астронавтом», — приводит телеканал ответ управления.
Адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times, что его клиентка просто проверяла состояние счета, чтобы убедиться в том, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт категорически отрицает, что совершала что-то неправомерное, и использовала имевшийся у нее ранее пароль. Уорден, говорит адвокат, не предупреждала Макклейн, что ей запрещен доступ.
Макклейн и Уорден поженились в 2014 году, однако в 2018 году начали бракоразводный процесс. Они воспитывали сына Уорден, которому сейчас шесть лет.
Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне этого года.