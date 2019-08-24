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24 августа, источник: РИА Новости

СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Астронавта США Энн Макклейн обвинили в том, что она с борта МКС несанкционированно получила доступ к банковским счетам своей супруги Саммер Уорден, с которой находится в бракоразводном процессе, сообщает в субботу телеканал KPRC.

Источник: РИА Новости

«USAA Bank предоставил моим адвокатам свидетельства того, что она заходила на мои банковские счета», — цитирует телеканал слова Уорден.

В этой связи Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США на кражу персональных данных, хотя и признала, что средства со счета не пропадали. Кроме того, ее родители обратились в НАСА, чтобы там провели проверку. В НАСА не стали комментировать эту информацию.

«НАСА не располагает заявлением по этому поводу и не комментирует вопросы личной жизни или жизни сотрудников. Энн Макклейн является действующим астронавтом», — приводит телеканал ответ управления.

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Адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times, что его клиентка просто проверяла состояние счета, чтобы убедиться в том, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт категорически отрицает, что совершала что-то неправомерное, и использовала имевшийся у нее ранее пароль. Уорден, говорит адвокат, не предупреждала Макклейн, что ей запрещен доступ.

Макклейн и Уорден поженились в 2014 году, однако в 2018 году начали бракоразводный процесс. Они воспитывали сына Уорден, которому сейчас шесть лет.

Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне этого года.

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