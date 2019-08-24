24 августа, источник: РИА Новости
В небе над Дамаском прогремели взрывы
ДАМАСК, 24 авг — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны.
Других подробностей пока нет.
Подобные атаки на различные объекты в сирийской столице и ее окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.