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24 августа, источник: РИА Новости

В небе над Дамаском прогремели взрывы

ДАМАСК, 24 авг — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.

По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны.

Других подробностей пока нет.

Подобные атаки на различные объекты в сирийской столице и ее окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.

Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.

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