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00:51 (мск), источник: РИА Новости

Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2019

Отмечается, что истребители поразили «ряд террористических целей» к юго-востоку от Дамаска — объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба.

Военные утверждают, что помешали Ирану совершить атаку на север Израиля с помощью «беспилотников-камикадзе».

При этом они допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.

Государственное телевидение Сирии передает, что ПВО страны сбила большинство целей, они упали на юге страны.

Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас в столице взрывы уже не слышны, работы ПВО в небе над городом не видно.

Сирийский военный источник заявил, что атаку совершила израильская авиация, подлетевшая к Дамаску с оккупированных Голанских высот.

По словам источника, большинство ракет уничтожено. О жертвах или раненых, материальном ущербе не сообщается.

Израиль регулярно наносит подобные атаки на объекты в сирийской столице и ее окрестностях. Первого июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.

Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.

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