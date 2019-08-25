Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии

00:51 (мск), источник: РИА Новости
Отмечается, что истребители поразили «ряд террористических целей» к
Военные утверждают, что помешали Ирану совершить атаку на север Израиля с помощью «беспилотников-камикадзе».
Государственное телевидение Сирии передает, что ПВО страны сбила большинство целей, они упали на юге страны.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас в столице взрывы уже не слышны, работы ПВО в небе над городом не видно.
Сирийский военный источник заявил, что атаку совершила израильская авиация, подлетевшая к Дамаску с оккупированных Голанских высот.
Израиль регулярно наносит подобные атаки на объекты в сирийской столице и ее окрестностях. Первого июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.