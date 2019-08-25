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12:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких

Врачи тюменской больницы отказались принять пациентку из-за того, что до окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.

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Как отмечает друг девушки, ей стало плохо утром, вызвали скорую помощь, та сделала ей укол и увезла в больницу.

Но там её не приняли, сославшись на окончание смены. Девушку пришлось срочно везти в другую больницу.

В сети также появилось видео общения с медработниками, которые отказываются принять девушку с тяжелым диагнозом. «И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут», — говорит одна из девушек в «белом халате».

В департаменте здравоохранения региона данный случай уже окрестили «беспрецедентным». Данный случай будет детально рассмотрен, а к не принявшим пациентку врачам применят строгие меры взыскания.

Состояние же самой девушки на данный момент удовлетворительное. Она направлена лечиться домой после того, как симптомы отека исчезли.

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