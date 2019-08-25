12:54 (мск), источник: Московский комсомолец
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких
Врачи тюменской больницы отказались принять пациентку
Как отмечает друг девушки, ей стало плохо утром, вызвали скорую помощь, та сделала ей укол и увезла в больницу.
Но там её не приняли, сославшись на окончание смены. Девушку пришлось срочно везти в другую больницу.
В сети также появилось видео общения с медработниками, которые отказываются принять девушку с тяжелым диагнозом. «И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут», — говорит одна из девушек в «белом халате».
В департаменте здравоохранения региона данный случай уже окрестили «беспрецедентным». Данный случай будет детально рассмотрен, а к не принявшим пациентку врачам применят строгие меры взыскания.
Состояние же самой девушки на данный момент удовлетворительное. Она направлена лечиться домой после того, как симптомы отека исчезли.