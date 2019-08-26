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00:27 (мск), источник: Аргументы и факты

В Ростовской области из колонии сбежал осужденный на 17 лет убийца

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Отбывающий наказание за убийство в воскресенье сбежал из исправительной колонии № 14 ФСИН России по Ростовской области.

В СУ СКР по региону сообщили, что заключенный совершил побег, оставшись без должного надзора.
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Устанавливаются конкретные должностные лица колонии, которые допустили халатное отношение к службе, отметили в пресс-службе.

РИА Новости со ссылкой на ФСИН России сообщает, что побег совершил житель Ростовской области Александр Гросс. Суд приговорил его почти к 17 годам тюрьмы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

СМИ также пишут о том, что мужчина должен был выйти на свободу через три года. Ранее Гросс был дважды судим.

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