00:27 (мск), источник: Аргументы и факты
В Ростовской области из колонии сбежал осужденный на 17 лет убийца
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Отбывающий наказание за убийство в воскресенье сбежал из исправительной колонии № 14 ФСИН России по Ростовской области.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
Устанавливаются конкретные должностные лица колонии, которые допустили халатное отношение к службе, отметили в
РИА Новости со ссылкой на ФСИН России сообщает, что побег совершил житель Ростовской области Александр Гросс. Суд приговорил его почти к 17 годам тюрьмы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
СМИ также пишут о том, что мужчина должен был выйти на свободу через три года. Ранее Гросс был дважды судим.