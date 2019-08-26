В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T½ — 9,3 часов), 139Ba (T½=83 минуты), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», — говорится в сообщении.
Ранее Росгидромет обнаружил радиоактивные благородные газы в пробах воздуха в этом районе. По предположению ведомства, они и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, в день аварии.
«Указанные радиоактивные изотопы являются продуктами деления ядер урана. Но из справки Росгидромета не следует, что они попали в пробы вследствие аварии под Северодвинском. И в любом случае это не меняет вывод о том, что населению ничего не угрожало», — объяснил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Сейчас, по данным Росгидромета, «в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются». Радиационная обстановка стабилизировалась.
Архангельский главк МЧС РФ через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным «Росатома», погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого — разработка и производство ядерных боеприпасов.