17:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность
Он считает, что статья 210 УК не должна применяться в отношении бизнесменов.
Как стало известно «Ъ», уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением внести изменения в статью Уголовного кодекса (УК) об организации преступного сообщества или участии в нем. По версии господина Титова, ее необоснованно вменяют в вину предпринимателям, чтобы иметь возможность сверх года содержать их под стражей, добиваясь признания вины, и создать затем проблемы с
Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности. Только в прошлом году было зарегистрировано около 70 подобных дел, и это притом, что ст. 210 вносилась в УК для преследования мафиозных кланов, а не бизнесменов.
Возбуждая в отношении бизнесменов дела по данной статье, полагает господин Титов, следствие, как правило, называет оргпреступной обычную деятельность компании. При этом ст. 210 УК обычно дополнительно вменяется в вину либо на стадии необходимости продления сроков предварительного следствия свыше года, непризнания фигурантами вины, либо для преодоления ограничений на избрание мер пресечения, установленных ч. 1.1 ст. 108
При этом предприниматели, учитывая тяжесть обвинения, отбывают сроки вместе с осужденными за насильственные преступления, что повышает риски неправомерного давления на них «с целью финансирования криминальной среды».
Господин Титов предлагает внести изменения в УК. По его мнению, ст. 210 должна быть дополнена примечанием, в соответствии с которым ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по всем видам мошенничества (ст. 159 УК), а также статьям, внесенным в главу 22 УК — преступления в сфере экономической деятельности. Исключения, по данным Бориса Титова, могут делаться лишь по ст. 186 УК — о подделке денег или ценных бумаг.
Николай Сергеев