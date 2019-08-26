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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность

Он считает, что статья 210 УК не должна применяться в отношении бизнесменов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе государства Владимиру Путину с предложением внести изменения в статью Уголовного кодекса (УК) об организации преступного сообщества или участии в нем. По версии господина Титова, ее необоснованно вменяют в вину предпринимателям, чтобы иметь возможность сверх года содержать их под стражей, добиваясь признания вины, и создать затем проблемы с условно-досрочным освобождением.

Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности. Только в прошлом году было зарегистрировано около 70 подобных дел, и это притом, что ст. 210 вносилась в УК для преследования мафиозных кланов, а не бизнесменов.

Возбуждая в отношении бизнесменов дела по данной статье, полагает господин Титов, следствие, как правило, называет оргпреступной обычную деятельность компании. При этом ст. 210 УК обычно дополнительно вменяется в вину либо на стадии необходимости продления сроков предварительного следствия свыше года, непризнания фигурантами вины, либо для преодоления ограничений на избрание мер пресечения, установленных ч. 1.1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса. В ней, напомним, содержится прямой запрет на аресты предпринимателей, совершающих преступления в ходе своей профессиональной деятельности.

В результате применения ст. 210 УК, отмечает Борис Титов, возрастают сроки наказания, а осужденные не могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

При этом предприниматели, учитывая тяжесть обвинения, отбывают сроки вместе с осужденными за насильственные преступления, что повышает риски неправомерного давления на них «с целью финансирования криминальной среды».

Господин Титов предлагает внести изменения в УК. По его мнению, ст. 210 должна быть дополнена примечанием, в соответствии с которым ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по всем видам мошенничества (ст. 159 УК), а также статьям, внесенным в главу 22 УК — преступления в сфере экономической деятельности. Исключения, по данным Бориса Титова, могут делаться лишь по ст. 186 УК — о подделке денег или ценных бумаг.

Николай Сергеев

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