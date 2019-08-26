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20:34 (мск), источник: Интерфакс

В Норвегии засомневались, что второй взрыв произошел именно под Северодвинском

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Норвежская система мониторинга сообщила дополнительные данные о двух взрывах, зафиксированных ее датчиками 8 августа.

Источник: Reuters

Второй взрыв возможно, произошел на территории Финляндии, а не под Северодвинском.

Информация о том, что NORSAR выявил два отдельных взрыва с разницей в два часа 8 августа вблизи Архангельска на севере России, появилась в СМИ со ссылкой на NORSAR и его директора в конце прошлой недели.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал «Интерфаксу» что это дезинформация, и второго взрыва на полигоне под Северодвинском не было. В пресс-службе Северодвинска тоже не было информации о втором взрыве.

В понедельник NORSAR обновил свое заявление о взрывах, первоначально опубликованное 23 августа. Теперь в нем по поводу второго взрыва сказано: «Дальнейший анализ события с дополнительными сейсмическими данными показывает, что событие также может быть связано с добычей полезных ископаемых в Финляндии».

Независимый исследовательский фонд NORSAR является норвежским центром данных системы мониторинга ядерных испытаний организации ДВЗЯИ.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации «Росатом»), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

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