01:45 (мск), источник: Известия
Мосгорсуд отменил арест 8 млрд рублей по делу экс-министра Абызова
Мосгорсуд в понедельник, 26 августа, принял решение отменить арест €120 млн (около 8 млрд рублей) по делу
Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах €120 млн США как вынесенное необоснованно. Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову.
Кроме того, Мосгорсуд решил отправить на повторное рассмотрение в Басманный суд материалы дела об аресте счетов и имущества Абызова.
Ранее 26 августа следствие оценило стоимость арестованного имущества Абызова в сумму более 27 млрд рублей.
22 августа в суде отказались продлевать арест счетов Абызова, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына
Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу Абызова продлен до 25 декабря. 23 июля арест бывшего министра продлили до 25 октября.
11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета
Тогда обвиняемый протестовал против ареста ценных бумаг, отмечая, что в рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф.
По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.