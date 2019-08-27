Прокуратура приступила к проверке по факту массового увольнения хирургов на Урале

Отмечается, что в среду, 28 августа, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры отправятся в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий.
Уточняется, что будет проведена встреча с работниками, которые заявили о нарушении их трудовых прав, а также с руководством медицинских учреждений.
После чего все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений, будут проверены.
В случае обнаружения нарушений прокуратура будет реагировать на них.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале.