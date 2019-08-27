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02:10 (мск), источник: Газета.Ру

Прокуратура приступила к проверке по факту массового увольнения хирургов на Урале

Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в среду, 28 августа, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры отправятся в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий.

Уточняется, что будет проведена встреча с работниками, которые заявили о нарушении их трудовых прав, а также с руководством медицинских учреждений.

После чего все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений, будут проверены.

В случае обнаружения нарушений прокуратура будет реагировать на них.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале.

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