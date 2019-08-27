08:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бывший полицейский здоров как зэк
Досрочно освобожденный от наказания фигурант дела о пытках в МВД Ингушетии снова арестован.
Как стало известно «Ъ», адвокаты потерпевшей стороны по резонансному делу о пытках в Центре противодействия экстремизму (ЦПЭ) в МВД Ингушетии добились отмены судебного решения, на основании которого досрочно был освобожден от трехлетнего заключения по состоянию здоровья один из его фигурантов —
Освобожденного из заключения в мае по состоянию здоровья Магомеда Бекова недавно снова задержали сотрудники правоохранительных органов, которые отправили его в СИЗО «Белый лебедь». Это произошло сразу после решения президиума Верховного суда
Как ранее рассказывал «Ъ», семеро силовиков — начальник ЦПЭ МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, его заместители Сергей Хандогин, Алихан Беков и Андрей Бизнасюк, а также начальник РОВД Магомед Беков, полицейский Адлан Хамхаев и чекист ФСБ Магомед Цароев — были задержаны летом 2016 года сотрудниками ФСБ.
В июне 2018 года компанию силовиков приговорили к различным срокам заключения: от десяти лет до условного.
Магомед Беков, разжалованный судом из полковников, должен был провести за решеткой три года, но Нальчикский горсуд досрочно освободил
Адвокаты семьи Магомеда Далиева направили жалобу на незаконное, по их мнению, освобождение Магомеда Бекова сначала в Верховный суд
Мы также указали и на то, что Нальчикский городской суд, досрочно освободивший Бекова, не вправе был принимать такое решение. Теперь дело будет рассмотрено, как и положено, Нальчикским гарнизонным военным судом, который, надеюсь, вернет
экс-полицейскогов тюрьму.
Между тем мать погибшего от пыток полицейских Магомеда Далиева Лемка Далиева подала иск в Магасский городской суд о взыскании в свою пользу 15 млн руб. Адвокаты семьи Далиевых заявили ходатайство о том, чтобы МВД и Минфин Ингушетии выступали по иску соответчиками. Суд удовлетворил эту просьбу, но иск еще не рассмотрел. «Когда решение о взыскании будет принято и вступит в законную силу, каждый из потерпевших имеет право подать иск для возмещения морального вреда, но маловероятно, что суд в полной мере удовлетворит и их требования», — пояснил представляющий интересы семьи Далиевых адвокат Абусупьян Гайтаев. По его словам, иски о возмещении морального ущерба от преступных действий силовиков могут быть поданы и в ЕСПЧ, где «довольно часто рассматриваются такие жалобы и назначаются значительные компенсации».
Муса Мурадов