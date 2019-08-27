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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является актер Леонардо Ди Каприо, направит пять миллионов долларов на помощь региону Амазонии, страдающему от лесных пожаров.

Источник: РИА Новости

«EarthAlliance образовали фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии с (бюджетом) 5 миллионов долларов для передачи важнейших ресурсов коренному населению и другим местным партнерам, которые работают над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов.

Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече «большой семерки».

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них — в Амазонии.

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