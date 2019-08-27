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04:50 (мск), источник: РИА Новости

Уровень Амура в Хабаровском крае превысил отметку «опасное явление»

ХАБАРОВСК, 27 авг — РИА Новости. Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае утром во вторник составил 673 сантиметра, что на 23 сантиметра превышает отметку «опасного явления» для города, сообщается на сайте администрации города во вторник.

Источник: РИА Новости

«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 сантиметров (тенденция: подъем на 18 сантиметров). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре — 450 сантиметров. Опасный уровень воды — 650 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации проведено ее тампонирование.
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Для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур на перекрестках улицы Дзержинского с улицами Пионерской, Мира и проспекта Интернационального установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы, а автомобильное движение на участках этих дорог временно ограничено.

Администрация также предупреждает, что в ближайшие среду и четверг в Комсомольске-на-Амуре метеорологи прогнозируют сильные дожди и ветер. Возможно подтопление участков некоторых улиц.

Сообщается также, что в городе в круглосуточном режиме продолжается работа по укреплению дамб. Одну из них, которая защищает от подтопления микрорайон Менделеева, нарастили до 8 метров. В ближайшие дни будут укрепляться отдельные участки на улицах Сторожевой, карьере САХ, в районе Индустриального шоссе. К защите города подключились железнодорожные войска Минобороны РФ.

Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

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