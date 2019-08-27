04:50 (мск), источник: РИА Новости
Уровень Амура в Хабаровском крае превысил отметку «опасное явление»
ХАБАРОВСК, 27 авг — РИА Новости. Уровень реки Амур у
«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 сантиметров (тенденция: подъем на 18 сантиметров). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для
Для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур на перекрестках улицы Дзержинского с улицами Пионерской, Мира и проспекта Интернационального установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы, а автомобильное движение на участках этих дорог временно ограничено.
Администрация также предупреждает, что в ближайшие среду и четверг в
Сообщается также, что в городе в круглосуточном режиме продолжается работа по укреплению дамб. Одну из них, которая защищает от подтопления микрорайон Менделеева, нарастили до 8 метров. В ближайшие дни будут укрепляться отдельные участки на улицах Сторожевой, карьере САХ, в районе Индустриального шоссе. К защите города подключились железнодорожные войска Минобороны РФ.