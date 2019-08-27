ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи

«Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти», — приводит ТАСС решение суда, вынесенное по жалобе «Магнитский и другие против России».
В пресс-службе российского Минюста сообщили «Интерфаксу», что изучают решение ЕСПЧ. В ведомстве отметили, что «постановление не вступило в силу», поэтому решение об обжаловании «будет принято по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока».
Напомним, Сергей Магнитский заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал основателю фонда Уильяму Браудеру уклоняться от налогов. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО «Матросская тишина», господин Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность.
Первая жалоба по делу была подана самим Сергеем Магнитским, разбирательство после его смерти продолжила его жена. Еще одно заявление подала мать аудитора. В заявлении утверждалось, что в отношении господина Магнитского были нарушены право на жизнь, право на запрет на бесчеловечное обращение, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение презумпции невиновности.