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12:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бразилия отказалась от денег «Большой семерки» на тушение лесных пожаров

Правительство Бразилии заявило, что отказывается от финансовой помощи, предложенной странами «Большой семерки» для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.

Источник: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший в Биаррице лидеров G7, заявлял, что «Большая семерка» готова выделить Бразилии 22 млн долларов. Бразильские власти не пояснили отказ от помощи, но ранее президент страны Жаир Болсонару обвинял Францию в колониализме.

Министр обороны Бразилии говорил, что пожары в Амазонии находятся под контролем. Комментируя предложение о помощи со стороны G7, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил изданию Globo: «Спасибо, конечно, но, возможно, эти средства следовало бы потратить на восстановление лесов в Европе».

«Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?» — добавил Лорензони, имея в виду апрельский пожар в соборе Парижской Богоматери.

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Он также сказал, что Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса.

В Бразилии горит рекордная площадь леса, в основном в Амазонии, свидетельствуют данные национального агентства космических наблюдений. Президент Франции Макрон на прошлой неделе охарактеризовал происходящее как международный кризис.

Фермер на пепелище в штате Рондония | Источник: AFP 2019

Ранее бразильский президент Болсонару говорил, что у его правительства недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару критиковали за то, что при нем проблема исчезновения лесов Амазонии усугубляется из-за его антиэкологической риторики.

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Французское отделение Greenpeace, однако, отзывалось о предложении G7 как о «неадекватном», учитывая обстоятельства и масштабы бедствия.

В понедельник голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что выделит 5 млн долларов на спасение лесов Амазонии.

Что предлагала «Большая семерка»?

В понедельник было объявлено, что страны «семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — готовы выделить Бразилии 22 млн долларов на борьбу с пожарами.

Макрон заявил, что средства будут выделены незамедлительно — главным образом, чтобы задействовать в тушении больше самолетов. Он также сказал, что Франция «предлагает конкретную военную поддержку» в регионе.

Но Болсонару заявил, что Макрон предпринимает «беспричинную и абсурдную атаку на Амазонию», а также «скрывает свои истинные намерения за идеей «Большой семерки».
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Несмотря на заявления Болсонару, министр окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес первоначально сообщил журналистам, что страна примет помощь.

Что делает Бразилия?

В прошедшую пятницу Болсонару, столкнувшийся с потоком критики из-за рубежа, приказал армии включиться в тушение пожаров.

По данным бразильских властей, 44 тысячи военных были направлены для борьбы с огнем в Амазонию, после чего помощь военных запросили еще семь штатов.

В субботу председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС может отказаться от ратификации торгового соглашения с Южной Америкой, если Бразилия не в состоянии решить вопрос с пожарами.

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В сухой сезон лесные пожары происходят в Бразилии часто, но в этом году их площадь на 85% больше, чем в прошлом, показывают данные спутникового мониторинга.

Би-би-си выяснила, что рекордное увеличение площади пожаров совпало с резким уменьшением объема штрафов, которые власти Бразилии выписывают за нарушения в сфере экологии.

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В чем важность Амазонии?

В Амазонии расположен крупнейший на планете тропический лес. Он является жизненно важным хранилищем углеродистого нагара и замедляет глобальное потепление. Лес расположен на территории нескольких стран, но основная его площадь приходится на Бразилию.

Амазонию называют «легкими планеты» за ту важнейшую роль, которую она выполняет в поглощении углерода и производстве кислорода.

Тропический лес Амазонии приходится домом для трех миллионов видов растений и животных, а также для миллиона аборигенов.

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