Бразилия отказалась от денег «Большой семерки» на тушение лесных пожаров
Правительство Бразилии заявило, что отказывается от финансовой помощи, предложенной странами «Большой семерки» для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.
Источник:EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший в Биаррице лидеров G7, заявлял, что «Большая семерка» готова выделить Бразилии 22 млн долларов. Бразильские власти не пояснили отказ от помощи, но ранее президент страны Жаир Болсонару обвинял Францию в колониализме.
Министр обороны Бразилии говорил, что пожары в Амазонии находятся под контролем. Комментируя предложение о помощи со стороны G7, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил изданию Globo: «Спасибо, конечно, но, возможно, эти средства следовало бы потратить на восстановление лесов в Европе».
Он также сказал, что Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса.
В Бразилии горит рекордная площадь леса, в основном в Амазонии, свидетельствуют данные национального агентства космических наблюдений. Президент Франции Макрон на прошлой неделе охарактеризовал происходящее как международный кризис.
Фермер на пепелище в штате Рондония | Источник:AFP 2019
Ранее бразильский президент Болсонару говорил, что у его правительства недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару критиковали за то, что при нем проблема исчезновения лесов Амазонии усугубляется из-за его антиэкологической риторики.
В понедельник было объявлено, что страны «семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — готовы выделить Бразилии 22 млн долларов на борьбу с пожарами.
Макрон заявил, что средства будут выделены незамедлительно — главным образом, чтобы задействовать в тушении больше самолетов. Он также сказал, что Франция «предлагает конкретную военную поддержку» в регионе.
Но Болсонару заявил, что Макрон предпринимает «беспричинную и абсурдную атаку на Амазонию», а также «скрывает свои истинные намерения за идеей «Большой семерки».
В Амазонии расположен крупнейший на планете тропический лес. Он является жизненно важным хранилищем углеродистого нагара и замедляет глобальное потепление. Лес расположен на территории нескольких стран, но основная его площадь приходится на Бразилию.
Амазонию называют «легкими планеты» за ту важнейшую роль, которую она выполняет в поглощении углерода и производстве кислорода.
Тропический лес Амазонии приходится домом для трех миллионов видов растений и животных, а также для миллиона аборигенов.
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