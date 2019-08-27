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13:48 (мск), источник: Forbes

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший министр и один из богатейших людей России Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. По словам адвоката, его подозревают в нарушении запрета на предпринимательство.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Александра Асниса. По его словам, Абызова подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Следствие полагает, что в 2018 году, когда Абызов был министром, он нарушил наложенный на него как на члена правительства запрет и занимался предпринимательством лично и через доверенных лиц, утверждает защитник.
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Аснис подчеркнул, что обстоятельства из постановления о возбуждении нового уголовного дела не связаны с событиями 2011−2014 годов, которые стали предметом расследования дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Защита бывшего министра сочла возбуждение против него нового дела необоснованным и планирует обжаловать это решение в установленном законом порядке, уточнил адвокат в беседе с РБК.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Ему вменяют хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие утверждает, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, вместе с другими подозреваемыми обманул акционеров «СИБЭКО» и «РЭС», похитив принадлежащие им средства. Своей вины Абызов не признал.

В начале июля суд арестовал 8,7 млрд рублей, находящихся на счетах Абызова. На следующий день защита Абызова заявила об аресте его активов на 20 млрд рублей. Речь шла о наличных в разной валюте, найденных во время обысков, а также деньгах на счетах экс-министра и его близких, недвижимости, акциях и других ценных бумагах.

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Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

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