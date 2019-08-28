Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
02:09 (мск), источник: Daily Storm

Экс-владельца «НАСКО» заподозрили в связях с полковником ФСБ Черкалиным

Кондратенков обвинен в хищении в особо крупном размере.

Источник: Daily Storm

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении экс-владельца страховой компании «НАСКО» Александра Кондратенкова. Его подозревают в хищении 63 миллионов рублей у крымской страховой компании «Вектор». Также Кондратенков может быть причастен к делу бывшего руководителя банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в мае. Сейчас Кондратенков покинул Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Первичная сумма ущерба от деятельности «Вектора» составляет 100 миллионов рублей, свидетельствует финансовый анализ Центробанка.

По словам собеседника РБК, следствие считает, что 63 миллиона рублей были похищены Кондратенковым из страховой компании «Вектор» путем вывода средств в подконтрольные ему компании. Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности связанной с Кондратенковым страховой компании «НАСКО» составил 4,2 миллиарда рублей, «Респект» — 3,3 миллиарда рублей, «Опора» — один миллиард рублей, «Ангара» — 1,6 миллиарда рублей.

Также следствие проверяет причастность Кондратенкова к делу экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного за получение взятки в размере 850 тысяч долларов. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники спецслужбы Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 миллиардов рублей. Все трое арестованы.

Отдел, который возглавлял Черкалин, занимался проверками страховых компаний, связанных с Кондратенковым. Хотя Центробанк требовал возбуждения уголовных дел по всем четырем компаниям, в марте 2018 года дело было возбуждено только в отношении компании «Вектор».

«НАСКО» была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО. 27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом. Интересы временной администрации и АСВ в суде представляла юридическая компания «Кворум».

Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
21 августаПолковник ФСБ оказался преступно богат
21 августаГенпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства
12 августаБывший чекист получил срок как вымогатель
Криминал на госслужбе: МВД, АСВ, ФСБ и Ко
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля© Ньюстюб
 Песков о G7: Саммит ради саммита — не то, чем привык заниматься Путин
Экс-владельца «НАСКО» заподозрили в связях с полковником ФСБ Черкалиным
Администрация США займется возвращением России в G7
Россиян оставят без «индивидуального пенсионного капитала»
Раскрыт объем «секретной» экономики России
В Таиланде начали массово публиковать фото наложницы короля
Россия лишилась первого клуба в Лиге чемпионов
Назван самый популярный российский фильм XXI века
Миллиардер продает ресторан, где повар кормил Кадырова с ножа
Здоровье
14 знаменитостей, у которых проблемы с психикой Депрессии, повышенная тревожность, посттравматические расстройства — от них страдают даже богатые и знаменитые.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
BMW сделала кроссовер, который не боится АК-47 (фото) Компания представила новую бронированную версию кроссовера X5, который способен выдержать выстрелы из автомата «Калашникова» и атаку беспилотников
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Нужна ли мне машина? 324
Воспитательный эффект 275
И снова не подошли презервативы. 148
Религиозно-философский вопрос 130
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь