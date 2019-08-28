02:09 (мск), источник: Daily Storm
Экс-владельца «НАСКО» заподозрили в связях с полковником ФСБ Черкалиным
Кондратенков обвинен в хищении в особо крупном размере.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении
«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника РБК, следствие считает, что 63 миллиона рублей были похищены Кондратенковым из страховой компании «Вектор» путем вывода средств в подконтрольные ему компании. Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Также следствие проверяет причастность Кондратенкова к делу
Отдел, который возглавлял Черкалин, занимался проверками страховых компаний, связанных с Кондратенковым. Хотя Центробанк требовал возбуждения уголовных дел по всем четырем компаниям, в марте 2018 года дело было возбуждено только в отношении компании «Вектор».
«НАСКО» была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО. 27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом. Интересы временной администрации и АСВ в суде представляла юридическая компания «Кворум».