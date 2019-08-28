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10:01 (мск), источник: Ведомости

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося здания, под завалами могут находиться 11 строителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 08:20 мск, отметили в ведомстве. Обрушение произошло на территории строящегося неэксплуатируемого здания на улице Ударная, 11а. «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — отметили в ведомстве.

Обрушение произошло на площади 350 кв. м, добавили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 128 спасателей, привлечено 33 единицы техники.

Во время загрузки произошла ошибка.

К месту ЧП выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявил РИА «Новости» представитель городской администрации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает ТАСС. Ведомство сообщило о двух погибших.

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