СК оценил прибыль Абызова от незаконного ведения бизнеса в 32 млрд рублей

«Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей», — заявил следователь.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Абызова 23 августа. Бывшему министру вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса) в 2018 г. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, лично и через доверенных лиц проводил предпринимательскую деятельность.
Абызов с мая 2012 г. по май 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в марте этого года. Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2011—2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Суд арестовал его имущество, которое оценено в 27 млрд руб.
Абызов с мая 2012 г. по май 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Его задержали в марте этого года по обвинению в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2011—2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», и вместе с подельниками похитил 4 млрд руб., которые в дальнейшем вывели за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Суд арестовал его имущество, которое оценивается в 27 млрд руб.
Следственный комитет забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, которое возбудили в 2015 г. по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, принадлежавшей ранее Абызову, сообщал РБК. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Дело о кредитах Е4 не имеет прямого отношения к Абызову и не объединено в одно производство с делом экс-министра, уточнил его адвокат Александр Аснис. По делу о кредите обвиняемым проходит бывший президент группы Е4 Андрей Малышев, который несколько лет находится за пределами России.
В 2015 г. Малышева обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано», но в 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, поэтому дело вернулось на доследование. Все фигуранты того дела остаются на свободе, а Малышев до сих пор находится в розыске. В Альфа-банке не прокомментировали РБК информацию об уголовном деле. «Ведомости» направили запрос в СКР.
Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, не исключали ранее несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра. Конфликт группы E4 с кредиторами возник еще в 2014 г. — на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ».