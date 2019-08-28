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17:09 (мск), источник: РИА Новости

В Турции умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне

АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Двенадцатилетняя россиянка Алиса Адамова, пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне отеля в турецком Бодруме, скончалась в больнице, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в среду.

Источник: РИА Новости

«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле “Санхилл” в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сказала собеседница агентства.

Российская дипмиссия выразила искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой.

Касимова отметила, что генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела.

«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — добавила дипломат.

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Генконсульство РФ в Анталье ранее проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.

Петербургские врачи на прошлой неделе прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки.

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