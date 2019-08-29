08:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В Берлинском парке разобрались по-кавказски
За убийство кистинского «авторитета» арестовали фиктивного сибиряка.
Как стало известно «Ъ», россиянин, арестованный за убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине, въехал в Германию по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича. При этом знакомые убитого убеждены, что киллер использовал поддельные документы, а авторитетный боевик стал жертвой национальной разборки. С ним могли свести счеты как российские чеченцы, с которыми Хангошвили воевал во время второй кампании, так и сбежавшие в Европу «ичкерийцы» — их представителей боевик пригласил к себе в Грузию и бросил гостей, когда их начал уничтожать местный спецназ.
41-летний гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья
По данным прокуратуры Германии, предполагаемый убийца въехал в страну по документам гражданина России, которого зовут Вадим Сергеевич (фамилия не разглашается). На допросе он, по данным немецких журналистов, заявил, что является уроженцем Сибири, а свою причастность к преступлению категорически отрицает, утверждая, что его «с
Между тем опрошенные «Ъ» знакомые господина Хангошвили убеждены, что Вадим Сергеевич — вымышленное имя, на которое просто был оформлен поддельный загранпаспорт. На самом же деле расправиться с ним могли только его земляки — как российские чеченцы, так и боевики-«ичкерийцы», спрятавшиеся от уголовного преследования в Европе.
Во время второй чеченской кампании уроженец Грузии
Домой Хангошвили добрался по горным тропам через Дагестан и Азербайджан, а оказавшись в Грузии, поменял фамилию на материнскую и получил новый паспорт, став законопослушным гражданином Торнике Кавтарашвили.
В августе 2012 года он вместе с еще одним полевым командиром из Чечни, Ахмедом Чатаевым (Однорукий Ахмед), пригласил в гости группу своих бывших соратников, скрывавшихся от российского правосудия в Австрии. Боевики приехали в Панкиси, а оттуда
Пути двух командиров и на этот раз разошлись: Чатаев с оружием в руках встал рядом с гостями, а Хангошвили вступил с ними в переговоры, представляя интересы грузинской полиции. Стороны обсуждали ситуацию целую неделю, и в конце концов тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили это надоело. Он отправил отряд спецназа, который почти в полном составе ликвидировал боевиков. В завязавшейся перестрелке погибли 11 чеченцев и четверо грузинских силовиков. Чатаев с тяжелыми ранениями попал в больницу (его уничтожили во время другой спецоперации, пятью годами позже), а Хангошвили спокойно уехал к своей семье в Тбилиси.
Там весной 2015 года на него было совершено первое покушение: киллер обстрелял автомобиль из
Выйдя из больницы, Зелимхан Хангошвили публично объявил, что его жизнь находится в опасности, а не получив от властей госзащиту, уехал из страны. Сначала — на Украину, к своему старому знакомому Михаилу Саакашвили, занявшему в то время пост губернатора Одесской области, а от него — в Европу. Оказавшись в Германии, кистинец запросил у властей статус политического беженца, который так и не успел получить.
Михаил Саакашвили назвал боевика «истинным патриотом Грузии» и в свойственной для себя манере возложил ответственность за его убийство «на Москву».
МВД Грузии оказалось более сдержанным в комментариях: там отметили, что дипломаты и полицейские обеих стран «тесно сотрудничают» в расследовании убийства, но о результатах умалчивают. В российском консульстве в Берлине, с представителями которого хотел встретиться арестованный россиянин, от комментариев воздержались. В свою очередь,
Георгий Двали, Тбилиси; Сергей Машкин