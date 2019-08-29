Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store

По данным аудиторов, статистическое ведомство в 2017 году заключило контракт «Совершенствование ИВС (Информационно-вычислительной системы) Росстата в части инструментария распространения результатов» с ЗАО «Ланит» на 64,567 миллиона рублей.
«В результате выполнения работ в рамках данного контракта должны были быть достигнуты, в том числе, следующие результаты: обновление дизайна сайта gks.ru и кольца сайтов; внедрение единой системы управления контентом; создание мобильного приложения сайта для платформ iOS и Android», — говорится в отчете СП о проверке использования займа МБРР на развитие системы госстатистики.
«ЗАО “Ланит”, в том числе, должно было обеспечить размещение разработанных приложений на площадках App Store и Google Play. При этом фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», — сообщает контрольное ведомство.
Дизайн официального сайта Росстата по адресу: gks.ru также не был обновлен, хотя по контракту, его новая версия должна быть доступна уже с 30 апреля 2019 года, отмечают аудиторы.