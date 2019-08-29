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07:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Остался только голос

Певца-«решальщика» осудили за мошенничество.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

К трем годам заключения приговорил в среду Замоскворецкий райсуд Москвы певца и шоумена Арэя Балевского, признав его виновным в попытке мошеннического хищения $2 млн. В суде он раскаялся, пояснив, что деньги хотел получить с коммерсантов, которым обещал решить их давний арбитражный спор с ФАС. Никакой коррупционной составляющей в деле не оказалось. «Обладатель уникального голоса» с репутацией «решальщика» просил строго его не наказывать.

Рассмотрение уголовного дела обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30. и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 42-летнего Арэя Балевского заняло у судьи Ирины Зориной всего пару дней. Певец, признавший свою вину, просил об особом порядке, и суд пошел ему навстречу. Прокуроры потребовали назначить Арэю Балевскому пять лет общего режима. Сам подсудимый заявил, что в его действиях присутствовал обман, хотя он хотел помочь и заработать на этом. Певец-«решальщик» также отметил, что ущерба никому не причинил, не представляет опасности для общества, и попросил не наказывать его слишком строго. При этом он пожаловался, что больше не имеет бизнеса, а все, что у него осталось, — это его голос, который, правда, придется восстанавливать. Интересно, что сам шоумен хоть и в вежливой форме, но все же категорически отказался общаться с представителями СМИ, прибывшими на процесс, посетовав, что его уголовное дело освещается необъективно.

Сам приговор был оглашен очень быстро — с учетом всех смягчающих обстоятельств Ирина Зорина все же сочла, что исправление человека, попытавшегося похитить $2 млн, невозможно без изоляции от общества. Сам осужденный приговор выслушал спокойно. Надо отметить, что под стражей в СИЗО с момента ареста он успел отбыть около года, а этот срок, в соответствии с законом будет пересчитан как один день ареста за полтора дня колонии общего режима. А потому уже в ближайшее время певец с неоднозначной репутацией сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Напомним, что шоумен, исполнявший как танцевальные композиции, так и джаз, называл себя обладателем «уникального тенора альтино». Он не раскрывал детали своей биографии, но якобы является уроженцем одной из кавказских республик бывшего СССР, еще в 90-е он перебрался в Москву, сменив прежние имя и фамилию на звучный псевдоним. Выступая в том числе за рубежом, Арэй являлся гендиректором ООО «Взбодрись», которое владело арт-клубом на Большой Якиманке. Кроме того, определенную известность он получил как «решальщик», имеющий связи в силовых и властных структурах.

В сентябре прошлого года Арэя задержали в одном из столичных банков во время встречи с представителями бизнесменов-энергетиков с Северного Кавказа, которые должны были ему передать около $2 млн. Эти деньги предназначались якобы за вынесение ФАС решения в пользу компании бизнесменов, которые уже несколько лет судятся с ведомством, считая, что потеряли из-за неправомочных решений около 220 млн руб.

Поставить точку в конфликте и помочь получить наконец деньги предпринимателям вызвался эстрадный исполнитель, а по совместительству «ясновидящий язычник». Сам он почти сразу признал вину, но настаивал, что действовал один, а чиновники ФАС к афере отношения не имеют. Тем не менее в ведомстве, как сообщал «Ъ», были проведены следственные мероприятия с выемкой документов и опросом сотрудников, включая высших лиц.

Надо также отметить, что сейчас, по некоторым данным, господин Балевский также проверяется на причастность к ряду других афер. В частности, к мошенническому хищению более 16 млн руб. у столичного бизнесмена, сына которого он якобы обещал избавить от уголовного преследования.

Сергей Сергеев

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