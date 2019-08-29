05:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Штабс-хулиган
Контрактник взорвал штаб полка, чтобы офицеры серьезнее относились к службе.
Как стало известно «Ъ», вступил в силу приговор
Приговор бывшему военнослужащему Александру Новикову вынес Иркутский гарнизонный военный суд, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 213 и п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 (незаконное приобретение взрывчатки или взрывных устройств; умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества; хулиганство с применением взрывчатки, а также умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием оружия) УК РФ.
С полученным по совокупности вмененных преступлений в апреле этого года пятилетним сроком (о самом факте приговора тогда сообщала главная военная прокуратура, не раскрывая, впрочем, детали дела) Александр Новиков не согласился, вместе со своим адвокатом обратившись с жалобами в апелляционную инстанцию
Разбираясь в обстоятельствах уголовного дела, окружной суд установил, что Александр Новиков проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку, обеспечивающем перевозки по планам дальней авиации.
По данным следствия, 24 мая прошлого года у столовой
В тот же день Александр Новиков перенес взрывное устройство к штабу
Помощник дежурного по штабу получил закрытую травму головы, шеи и верхних конечностей от удара взрывной волны, а также поражения «вторичными снарядами» в виде осколков стекла, бетона и дерева, от которых три недели лечился вначале в медсанчасти, а потом в военном госпитале.
Сотрудники УФСБ Иркутской области, привлеченные военным следственным отделом (ВСО) Следственного комитета России (СКР) для расследования, раскрыли преступление буквально по горячим следам. 26 мая чекисты собрали военнослужащих, которые, по мнению командования части, могли иметь отношение к взрыву, предложив им пройти испытание полиграфом. Исследование показало, что Александр Новиков являлся потенциальным взрывником.
Впрочем, уже 27 мая Александр Новиков написал явку с повинной в ВСО СКР, сообщив, что найденный у столовой предмет он принял за учебный взрывпакет, а затем решил пошутить, приведя его в действие на крыльце штаба. О том, что шутка приведет к серьезным разрушениям и ранению сослуживца, Александр Новиков, по его словам, и предположить не мог.
Показания контрактника следователь в присутствии адвоката снял на видео. Признаваясь, Александр Новиков рассказал, как обеспечивал себе алиби во время ЧП в штабе МТО, куда вернулся через запасной выход. Ведущая в него металлическая дверь была утеплена стекловатой — ее частицы эксперты нашли на форме обвиняемого.
Некоторые участники расследования полагали, что Александр Новиков неслучайно совершил взрыв именно 25 мая: на следующий день в часть должно было прибыть руководство дальней авиации, подвести итоги работы и поставить задачи. Совещание, о котором командование части заранее предупредили,
Учитывая признание военнослужащего, результаты психиатрической экспертизы, признавшей его абсолютно адекватным, уголовное дело планировали передать в суд для рассмотрения в особом порядке, но вышло
По версии обвиняемого, они угрожали в противном случае, что он пойдет по делу о терроризме (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и окажется в СИЗО, в то время как для него в качестве меры пресечения был назначен надзор командира части. Проверяя показания военнослужащего, следователь СКР счел, что он оговорил оперативников УФСБ, и вынес постановление об отказе в возбуждении в отношении чекистов уголовного дела по ст. 286 и ст. 302 УК РФ (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний).
Обжалуя приговор, в соответствии с которым военнослужащего также обязали оплатить ущерб части в размере 2,8 млн руб., его адвокат указал, что суд первой инстанции не учел, что у контрактника не было никаких мотивов для совершения взрыва.
Апелляционная инстанция окружного суда на днях признала выводы предварительного следствия и суда первой инстанции законными. Сокращать назначенное наказание окружной суд также не стал, отметив, что все смягчающие вину Александра Новикова обстоятельства, в том числе его награждение ведомственной медалью «Участнику военной операции в Сирии», были учтены при вынесении приговора.
Николай Сергеев