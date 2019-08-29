06:50 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Режим ЧС ввели в Приморье
Соответствующее решение глава региона Олег Кожемяко принял на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Владивосток — одна треть населения Приморского края. После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены», — сказал Кожемяко, комментируя принятое решение.
В ночь на вторник к югу края подошел атмосферный фронт, начался дождь, местами ливень. За вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, наблюдались гроза и усиление ветра.
Подтопления также отмечаются в ряде районов края. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.