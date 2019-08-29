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06:50 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение глава региона Олег Кожемяко принял на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Владивосток — одна треть населения Приморского края. После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены», — сказал Кожемяко, комментируя принятое решение.

Ранее режим ЧС ввели во Владивостоке. Как сообщил мэр города Олег Гуменюк, ущерб от ливней составил около 100 миллионов рублей.

В ночь на вторник к югу края подошел атмосферный фронт, начался дождь, местами ливень. За вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, наблюдались гроза и усиление ветра.

В результате сильных ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, было прервано движение поездов на участке Гвоздево — Барановский.

Подтопления также отмечаются в ряде районов края. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.

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