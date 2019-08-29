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11:37 (мск), источник: m24.ru

В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Всего в прошлом году выявили 931,1 тысячи преступников.

Источник: Reuters

В России чаще всего преступления совершают мужчины (84,4%). Такие данные приводятся за прошлый год, передает RT со ссылкой на текст исследования Всероссийского научно-исследовательского института министерства внутренних дел РФ.

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Всего в прошлом году выявили 931,1 тысячи преступников. Примерно в 65% случаев у них не было постоянного дохода, но почти все они имели работу. Безработных преступников было зафиксировано 0,5% от общего числа. Около 4% преступлений совершили несовершеннолетние, отмечается в исследовании.

В 86% случаев преступления совершались в одиночку. Также большинство злоумышленников на момент совершения преступления были трезвы. Пьяными были 35%, а в состоянии наркотического опьянения — 1,3%.

Как сообщили эксперты, судимость имели более половины из общего числа преступников. Также у большинства было гражданство РФ.

В исследовании говорится, что чаще всего преступления совершали лица в возрасте от 25 до 49 лет.

Ранее в МВД составили статистику за 2018 год, которая показала, в каких регионах России совершается наибольшее и наименьшее число преступлений. Выяснилось, что безопасней всего жить на Чукотке. За весь минувший год в Чукотском автономном округе зарегистрировали всего 748 преступлений. Вторую строчку рейтинга занял Ненецкий автономный округ, где совершили 857 преступлений.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона преступлений, на 3,3% меньше, чем годом ранее.

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