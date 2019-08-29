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13:36 (мск), источник: РИА Новости

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перевозить бомбы было слишком опасно, поэтому их обезвредили на месте, уточняется в релизе.
После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего эти устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина признался, что готовил «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур».

Связан ли он с какими-либо организациями или действовал в одиночку, ФСБ не уточняет.

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