13:36 (мск), источник: РИА Новости
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты в
Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.
Перевозить бомбы было слишком опасно, поэтому их обезвредили на месте, уточняется в релизе.
После этого удалось найти и задержать человека, смастерившего эти устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.
Связан ли он с