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18:07 (мск), источник: Интерфакс

Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — У нескольких врачей, занимавшихся лечением пострадавших в результате аварии в Северодвинске, были обнаружены изменения в организмах, но они не были связаны с воздействием радиации. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: Пресс-служба Президента России

По ее словам, эти изменения были обнаружены у врачей, которых отправили в Федеральное медико-биологическое агентство в столице для углубленных исследований. Она добавила, что «все врачи обследованы, проведены и обследования щитовидной железы на предмет накопления (радиоактивных веществ — ИФ), ни у кого превышения нет, все здоровы».

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«Официальное заключение дано, никаких волнений не должно быть», — сказала Скворцова, отвечая на вопрос «Интерфакса» о своем отношении к тому, что врачей не предупредили о лечении людей, получивших дозу радиации.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие «Росатома»), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области до 1,78 мкЗв/ч был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск, к 14:30 радиационный фон нормализовался, сообщал Росгидромет.

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