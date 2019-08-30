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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Приближающийся к Флориде ураган может стать сильнейшим с 1992 года

Ураган Дориан, который подойдет к побережью Флориды к началу следующей недели, может стать самым сильным за почти 30 лет — с урагана Эндрю 1992 года. Во Флориде и Джорджии объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти и жители готовятся к приходу стихии.

Источник: NASA

К восточному побережью Флориды и Джорджии идет тропический ураган Дориан. По прогнозам метеорологов, к следующей неделе он обрушится на побережье и может достичь четвертой категории (из пяти возможных).

Порывы ветра внутри урагана могут достигать 210 км/ч.
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Если прогнозы метеорологов оправдаются, Дориан может стать самым сильным ураганом, обрушившимся на Флориду с 1992 года, когда сюда пришел ураган Эндрю.

Национальная метеорологическая служба США уже заявила, что Дориан может оказать на Флориду более разрушительное воздействие, чем предполагалось раньше, и принести «тройную угрозу»: угрожающие жизни людей штормовые волны, разрушительный ураганный ветер и мощные ливни.

В среду Дориан уже обрушился на Виргинские острова, там скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. В четверг урагану была присвоена вторая категория, но скорость ветра продолжает расти. К воскресенью ураган может дойти до острова Большой Багама, а уже к утру воскресенья — до материковой части США.

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Во Флориде и Джорджии уже введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Флориды Рон Десантис мобилизовал на борьбу со стихией 2,5 тыс. членов Национальной гвардии. Власти штатов призвали жителей готовиться к приходу урагана — создавать запасы воды, консервов и предметов первой необходимости. Жители восточного побережья Флориды уже ринулись в магазины, где образовались огромные очереди.

В четверг президент Дональд Трамп из-за надвигающегося урагана отменил запланированную поездку в Польшу.

Несколько дней назад сообщалось, что администрация президента собирается перенаправить в пользу иммиграционной и таможенной полиции США средства на сумму $271 млн, предназначавшиеся для помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Тем самым эти средства должны быть направлены на расширение центров содержания мигрантов и поддержку программы, в рамках которой мигранты из Мексики, подающие заявку на получение убежища в США, должны оставаться в Мексике, пока американские власти рассматривают их заявку.

Яна Рождественская

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