На Украине корью в 2019 году заразились более 50 тысяч человек. Может ли эпидемия через ДНР и ЛНР прийти в Россию?

Корь — крайне заразная и опасная болезнь, которая долгое время считалась побежденной, вернулась в Европу: за первую половину 2019 года было выявлено 90 тысяч инфицированных. 50 тысяч — в одной только Украине. Это не может не вызывать опасений у жителей соседних стран, куда может шагнуть болезнь. «Шлюзом» между РФ и Украиной служат Донецкая и Луганская народные республики, где хоть периодически, но происходят вспышки кори. К счастью, счет пока там идет на десятки случаев, а не на десятки тысяч.
Как так получилось, что самое большое число заболевших именно на Украине?
Корь на Украине не появилась неожиданно. На самом деле, первая вспышка была зафиксирована еще в 2015 году. Она-то и стала предвестником той ситуации, которая сложилась в настоящее время.
Особенность болезни в том, что при низком уровне вакцинации населения корь через несколько лет обязательно возвращается, что, собственно, и происходит на протяжении 2018−2019 годов.
Учитывая, что в стране на момент вспышки не была привита треть детей, то корь в первую очередь ударила по ним.
Сейчас на Украине начали массово прививать население, но с учетом того, что более 50 000 человек успели заразиться только за первое полугодие 2019 года, о резком улучшении ситуации пока говорить не приходится.
Может ли корь шагать через границы?
Главная проблема кори — один из самых высоких уровней контагиозности (заразности) среди вирусов. То есть при контакте с носителем заболевают трое из четырех, если они не были привиты.
Так как болезнь с легкостью передается от человека к человеку, удержать заразу на ограниченной территории не получится. Туристы и мигранты активно способствуют распространению кори по всему миру. Например, в Израиль отдыхающие в этом году завезли заразы на 4250 случаев среди непривитого населения.
Что касается России, то такая огромная цифра заболевших на территории ближайшего соседа не может не вызывать беспокойства. Особенно в зоне риска — приграничные регионы Южного федерального округа, откуда вирус может легко разойтись по всей России вместе с туристическим потоком.
Однако пока цифры вовсе не выглядят устрашающими. За весь 2018 год в Ростовской области выявили 49 случаев заболевания корью, в то время как с начала 2019 года заразились только два человека. Стоит отметить, что почти половина прошлогодних проблем имели именно «завозной» характер.
В Краснодарском крае зарегистрированных случаев в 2018 году было чуть больше — 66. По этому году статистика показывает цифру в 11 заболевших, но данные, естественно, не являются окончательными. Согласно еженедельным данным от краевого управления Роспотребнадзора, для региона гораздо более актуальна проблема острых кишечных инфекций (более 1000 случаев еженедельно), нежели кори.
Какая обстановка по кори в ДНР и ЛНР?
Официальные цифры по кори в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках могут свидетельствовать о том, что поводов для паники нет. Однако уязвимые непривитые группы населения все-таки находятся в группе риска.
Министерство здравоохранения ДНР еженедельно публикует информацию по эпидситуации в республике. Там есть статистика по заболеваемости корью.
Если собрать последние данные за июль-август, то в общей сложности получится чуть более 50 случаев за два месяца.
Интересно, что среди них 36 — это представители христианской религиозной общины, которые отказываются от прививок по убеждениям. Все заболевшие заразились на общих культовых мероприятиях. Помимо вакцинации, большая часть заболевших (21 человек) отказались и от госпитализации.
Кстати, в том же Краснодарском крае в прошлом году по религиозным убеждениям прививки против кори не стали делать 4200 человек.
Похожая ситуация по кори и в ЛНР, где также периодически регистрируют локальные вспышки. Так, в городе Северодонецке Луганской области весной заболели порядка 30 человек, причем это было никак не связано с попаданием инфекции извне.
В конце июля 2019 года Министерство здравоохранения ЛНР официально отчиталось о благополучной эпидобстановке в республике.
Могут ли там скрывать реальные данные?
Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза», отметила, что более чем за год ни от одного медицинского учреждения Донбасса, с которыми сотрудничает организация, — запросов на ту или иную помощь, связанную с проблемой кори, не поступало.
«Ежемесячно мы получаем порядка 10 заявок от различных клиник из региона, но за все это время ни одна из них не было связана с необходимостью помочь с вакцинами от кори или специальными лекарственными препаратами», — прокомментировала Авилова.
Ставит ли Россия заслоны на пути кори, идущей с Украины?
Единственным заслоном на пути кори являются противоэпидемиологические мероприятия, проведением которых занимаются в южных регионах России, граничащих с Украиной.
В отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю корреспонденту Daily Storm рассказали, что в 2019 году было всего лишь три случая заноса кори с территории Украины в регион и говорить о массовой угрозе со стороны болезни не приходится.
У нас проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, включая так называемую подчищающую иммунизацию. Она распространяется как раз таки на иностранных граждан, которые приезжают работать или жить в край. Таким образом уже было привито 6500 иностранцев.
Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Кроме того, в управлении отметили, что непосредственно из региона в другие субъекты РФ инфекция не попадала.
Чем опасна корь и что надо делать, чтобы не заразиться?
Главная опасность кори — в ее крайне высокой заразности. У непривитого человека, контактирующего с больным корью, риск заражения заболеванием превышает 90%. Наибольшую опасность представляет нахождение с больным в закрытом помещении: подцепить заразу можно даже через два часа, после того как носитель покинул комнату.
Корь сопровождается температурой и сыпью, но это не самое опасное. Проблемы начинаются потом и выражаются в таких осложнениях, как воспаление среднего уха, поносы и коньюктивит. Чуть реже возникают воспаление легких и менингит.
Проще всего бороться с корью при помощи вакцины, и во всем мире с болезнью успешно справлялись именно таким способом.
Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только в первой половине 2019 года зарегистрировала 90 000 случаев заболевания, и это не предел. Албания, Чехия, Великобритания и Греция уже утратили статус стран без кори, но впереди планеты всей оказались республики бывшего СССР.
Около 78% всех случаев заболевания корью в Европейском регионе пришлось на четыре страны: Украину (около 60%), Казахстан (10%), Грузию (4%) и Россию (менее 3%).