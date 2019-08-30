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30 августа, источник: РИА Новости

Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Медицинские сестры Александровской районной больницы во Владимирской области готовы отозвать написанные заявления об увольнении, если им вернут отобранные надбавки, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

Источник: РИА Новости

«Тридцатого августа в СМИ поступила информация об одновременном увольнении 12 медицинских сестер неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ ВО “Александровская районная больница”. По данной информации департамент здравоохранения администрации Владимирской области начал служебную проверку», — говорится в сообщении Петровой.

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По ее словам, в больницу выехал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев и обсудил с медицинскими сестрами причины увольнения. Выяснилось, что 26 августа состоялось общебольничное собрание, на котором прозвучала информация о сокращении работникам стимулирующей части заработной платы в объеме 50%. В результате объем заработной платы среднего медицинского персонала больницы уменьшился на сумму от 400 до 2000 рублей.

«Данный факт послужил причиной одновременной подачи заявлений об увольнении 12 медицинских работников неврологического отделения», — информирует Петрова.

По ее информации, на встрече глава департамента здравоохранения во время личной встречи с семью из 12 медицинскими сестрами обсудил ситуацию с заработной платой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки.

«Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице… Все написавшие заявления медицинские сестры сообщили, что отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении заработной платы в прежнем объеме», — говорится в сообщении Петровой.

По ее словам, на встрече также прозвучали просьбы выделить санитара для помощи при транспортировке и уходе за тяжелыми пациентами, а также при перевозке трупов.

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