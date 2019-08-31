12:17 (мск), источник: РИА Новости
Жена довела? Американец в баре проигнорировал угрозы вооруженного грабителя
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посетитель бара в США не стал прятаться от вооруженного грабителя и восхитил пользователей соцсетей.
Инцидент произошел в городе
Грабитель попытался отнять у него смартфон, однако мужчина не выпустил его из рук. Когда на него направили ствол, он просто закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы и скрылся.
В соцсетях невозмутимого мужчину уже окрестили героем. «Таких людей надо беречь», «Это самый спокойный человек в мире», «Я хочу с ним познакомиться», пишут комментаторы.
Как написала в Twitter радиожурналист Дана Райт, ее коллеги позвонили владельцу бара, чтобы выяснить подробности. По его словам, невозмутимый посетитель заявил грабителю, что женат на стерве и ему все равно. «Давай, стреляй!» — якобы сказал мужчина.
«Мы также спросили, разрешено ли у них курить. «Нет, — ответил владелец, — но у нас и грабить запрещено», — добавила Райт.
Позже канал KSDK разыскал невозмутимого посетителя. Им оказался местный житель Тони Товар. Он пояснил, что там, за стойкой у него не было страха: он «почувствовал», что преступнику просто нужны деньги, а стрелять он ни в кого не собирался. Так и оказалось, в результате инцидента никто не пострадал, а грабителя вскоре задержали.