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18:54 (мск), источник: РИА Новости

В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали «Известиям» об инциденте с 19-летней россиянкой, которая впала в кому.

«Наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую, — цитирует издание слова сотрудников парка развлечений.

Отмечается, что девушка находилась под наблюдением врачей на протяжении восьми дней, пока они не дали разрешения на ее транспортировку в Москву.

При этом в аквапарке заявили, что не располагают видеозаписями случившегося.

Как сообщает издание, родственники пострадавшей жаловались в соцсетях, что работники аквапарка удалили все записи с камер наблюдения.

Накануне генконсульство России в турецкой Анталье сообщило о несчастном случае с 19-летней студенткой из Москвы. Девушку перевезли в Россию в состоянии комы, она находится в реанимации.

Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. В среду скончалась 12-летняя девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в отеле.

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