21:03 (мск), источник: РИА Новости
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у
Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для
Тайфун принес в приморские районы около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводки на реках.
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