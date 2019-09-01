Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
16Работы по разрезанию A321 на части
02:40 (мск), источник: РИА Новости

В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В штате Техас в результате стрельбы погибли два человека, до 20 получили ранения, сообщает газета New York Times.

Инцидент произошел в городе Мидленд. По данным полиции, стрельбу открыли в магазине Home Depot в городе Одесса, который граничит с Мидлендом.

Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован.

Позже полиция заявила, что число жертв увеличилось до пяти.

Вместе с тем, по данным местной газеты Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30 человек. По данным издания, стрельбу могли вести два человека, находившиеся в разных автомобилях.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор Уильям Барр проинформировал его о случившемся. «ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы», — отметил глава Белого дома.

 Украинская община Крыма предложила запустить хештег 'УкраинаПораДомой'
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Зеленский рассказал о темах разговоров с Путиным
Умер лучший друг Шварценеггера
Помощникам депутатов повысили зарплаты
США, Украина и Польша договорились по газу
Лебедь из покрышки: смешной и жуткий декор российских дворов
Поветкин победил в бою за титул интернационального чемпиона WBA
Гонщик погиб в результате аварии на этапе «Формулы-2»
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Лингвистические задачки и вопросы. 252
Детские рисунки 176
Наилучший этаж. 153
Какой сериал вызовет столько чувств ,сколько "Великолепный век"??? 125
Леди
Как сейчас выглядит бывший любовник Пугачевой Рассказываем о Сергее Челобанове.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь