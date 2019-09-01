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04:05 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Источник: Reuters

«Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Инцидент произошел в субботу. Приблизительно в 16.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса, неизвестные открыли стрельбу.

Полиция города Одесса сообщила, что стрелок ликвидирован. Изначально она полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал его о случившемся. «ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы», — отметил президент.

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